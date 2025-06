Atlético-MG busca recuperar confiança contra o Ceará, melhor mandante do Brasileirão

Após resultado amargo na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense vem surpreendendo neste primeiro terço da competição, dando passos largos para seu primeiro objetivo: a permanência. Neste jogo, terá casa cheia, já que mais de 40 mil torcedores estavam confirmados até sexta-feira.

O Atlético jogou no meio de semana e teve um resultado um pouco amargo. O time avançou em segundo do grupo na Copa Sul-Americana após empatar com o Cienciano, do Peru, por 1 a 1. Jogando em casa, os brasileiros saíram na frente, mas cederam o empate e agora precisarão disputar os playoffs das oitavas com o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

Já no Brasileirão, depois de não vencer nas quatro rodadas iniciais, se recuperou bem. Venceu três e empatou três nas últimas seis partidas, chegando a 14 pontos. O time ainda está na zona intermediária e quer se aproximar mais do pelotão da frente.

Com a maratona de jogos em várias competições, o técnico Cuca pode poupar alguns jogadores mais desgastados. O atacante Hulk, o lateral-direito Natanael e o zagueiro Junior Alonso podem aparecer nessa lista.

A boa notícia é que o treinador não tem nenhum desfalque por suspensão. As baixas ficam por conta dos quatro jogadores no departamento médico: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Tomás Cuello, por lesão muscular, além dos atacantes Caio Maia e Cadu, que passaram por cirurgia no joelho.

Apesar da série invicta, o Atlético vem empatando muito e a classificação apenas em segundo lugar na Sul-Americana aumentou a pressão. Cuca admitiu que o clube precisará ir ao mercado. "A gente pode jogar mais. Temos peças que estão rendendo muito menos do que elas rendem. Certamente vamos fortalecer o time para o segundo semestre, mas precisamos acertar na mosca em nossa ida ao mercado."

Já o Ceará não entra em campo desde 22 de maio, quando foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Isso porque o jogo diante do Botafogo da décima rodada foi marcado para a próxima quarta-feira.

Mesmo com um jogo a menos, soma 15 pontos, brigando pelo G-6. O time não perde há quatro jogos no Brasileirão, sendo duas vitórias e dois empates. Ainda não foi derrotado como mandante, com quatro vitórias e um empate, melhores números da competição ao lado de Cruzeiro, Fluminense e Red Bull Bragantino.

O técnico Léo Condé teve bastante tempo para fazer ajustes, já que o time não entrou em campo na última rodada. Ele não poderia contar com o atacante paraguaio Galeano, que estava suspenso após atitude antidesportiva. Entretanto, o Ceará reverteu a decisão e o jogador foi liberado.

Além disso, em relação ao último jogo do Brasileirão, na vitória por 2 a 0 diante do Sport, Fernando Sobral volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. A lista de pendurados tem o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o meia Lucas Mugni, e os atacantes Pedro Raul e Galeano.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X ATLÉTICO-MG

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

ATLÉTICO - Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk (Júnior Santos) e Rony. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).