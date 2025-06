Ataque do Fla vira setor com disputas mais acirradas e sem lugares cativos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Fortaleza hoje, às 18h30, no Maracanã, sonhando com a liderança do Campeonato Brasileiro. Com uma espinha dorsal já definida pelo técnico Filipe Luís, o Rubro-Negro tem ainda em aberto as vagas no ataque, o que torna o setor com as disputas mais acirradas na temporada.

Revezamento de titularidade

Não há, até o momento, ninguém com o lugar cativo entre os homens de frente, seja por opção tática ou pelo fato de nenhuma das opções estar vivendo uma fase incontestável.

O atacante que mais jogou em 2025 foi Luiz Araújo. Foram 27 partidas, com cinco gols e cinco assistências.

Logo atrás vem Bruno Henrique, com 25 jogos, seis gols e uma assistência. Na mira da Polícia Federal por denúncia de envolvimento em manipulação de resultados esportivos, ele amarga seu segundo pior jejum sem balançar as redes desde que chegou ao Flamengo, em 2019. Já são 14 partidas que ele passa em branco.

Everton Cebolinha, Michael e Juninho estão equilibrados. O primeiro soma 21 jogos e os outros 20. Cebolinha e Juninho têm três gols e Michael apenas um, mas o baixinho acena com quatro assistências.

Um pouco atrás estão Plata e Pedro. O equatoriano - que tem 17 partidas — está com um edema ósseo no joelho direito e não tem previsão de retorno. Sua situação clínica, inclusive, fez o Flamengo entrar em rota de colisão com a federação equatoriana, que o convocou à revelia para as Eliminatórias. Já Pedro - com 13 jogos - voltou aos gramados somente em 9 de abril após ficar sete meses afastado devido a uma grave lesão no joelho.

Recentemente, Filipe Luís colocou mais uma peça na disputa: o jovem Wallace Yan, de apenas 20 anos. Promessa da base rubro-negra, o menino tem ganho cada vez mais espaço no profissional e já soma 13 jogos, quatro gols e três assistências.

Essa disputa é sadia. Tenho certeza que todos os jogadores querem estar dentro de campo, por isso que a gente trabalha muito, treina muito, e vamos estar prontos sempre que o Filipe precisar, seja eu, Cebola, Michel, Bruno Henrique, Arrasca... Tenho certeza que vamos estar prontos para ajudar o Flamengo, o que é o mais importante

Luiz Araújo

Vejam os números dos atacantes do Fla em 2025

