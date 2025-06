Artur valoriza primeira vitória fora de casa do Botafogo no Brasileirão

O Botafogo conquistou a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro de 2025. O 1 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, veio com um gol de Artur no segundo tempo.

Após a partida, o camisa 7 do Glorioso reconheceu a importância de vencer como visitante.

"A gente estava lutando muito pela vitória fora de casa, pelo gol fora de casa e graças a Deus eles chegaram", disse ao Premiere.

????? Nosso camisa 7?? fez o gol da vitória e foi ali! #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/XTtati2rkZ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 1, 2025

Artur evitou pensar na Copa do Mundo de Clubes, pois antes, na quarta-feira, o Botafogo recebe o Ceará, no Estádio Nilton Santos, em jogo reprogramado pela décima rodada do Brasileirão.

"Ainda temos mais um compromisso, em casa, contra o Ceará. Assim não vamos pensar ainda no Mundial", finalizou.