'Arame liso'? Flamengo líder mostra que sabe machucar

O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão em grande estilo: venceu o Fortaleza por 5 a 0, hoje (1). No Fim de Papo, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, e Milly Lacombe debateram se a goleada é suficiente para mostrar que a equipe sabe converter as chances que cria em gols.

Esta foi a terceira goleada dos rubro-negros no Brasileirão. Antes, a equipe já havia vencido o Juventude por 6 a 0 e o Corinthians por 4 a 0. A equipe é dona do melhor ataque (24) e da melhor defesa (4) da competição nacional.

PVC: Flamengo tem melhor ataque e mais acertos em finalizações

Isso é muito maluco. Mesmo quando se discutia que o Flamengo era o 'arame liso', era o melhor ataque do campeonato e o segundo time com mais finalizações certas. Hoje, é o melhor ataque e com o maior número de finalizações certas. Então, não faz muito sentido. [...] O Flamengo trabalha a bola. [...] Quando você vê, ele passa a primeira linha e está no campo de ataque e vai fazer gol.

Paulo Vinícius Coelho

Milly: Flamengo terá sucesso em alguma frente

O Flamengo estava precisando de uma vitória tão sonora depois da classificação periclitante na Libertadores. Todo mundo sabe o que esse time do Filipe Luís, com essa filosofia, esse elenco, é capaz de fazer. É um ano em que o Flamengo vai fazer sucesso em algum lugar.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.