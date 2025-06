Após provocar botafoguenses, Neymar é expulso por gol de mão e termina como vilão

Neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1 a 0 e se manteve na zona de rebaixamento. Camisa 10 do Peixe, Neymar deixou a equipe paulista com um a menos ao ser expulso na metade do segundo tempo, apenas uma de suas atitudes "polêmicas" na partida.

Tudo começou aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o astro, que até então chamava a responsabilidade para si e quase inaugurou o placar para o Santos aos 24 minutos do primeiro tempo, ouviu provocações da torcida do Glorioso. Em resposta, disse: "Vou fazer um gol e vou aí!".

No entanto, oito minutos depois, fez falta desnecessária em Jair, zagueiro do Botafogo, e recebeu seu primeiro cartão amarelo. O Peixe se manteve dono das ações ofensivas até os 30 minutos da etapa final, quando Neymar finalizou com a mão de forma intencional e recebeu o segundo amarelo, fato que resultou na sua expulsão.

Este pode ter sido o último embate do craque pelo Santos, uma vez que perderá o compromisso diante do Fortaleza, que antecede a parada para a disputa do Mundial de Clubes. Agora, resta saber se o meia renovará seu contrato ou não.

Com a derrota, o Peixe se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Caso vencesse, a equipe comandada por Cléber Xavier se afastaria do Z4, mas ainda dependeria de outros resultados para se manter longe do perigo.

O Alvinegro Praiano retorna aos gramados apenas no dia 12/06, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão.