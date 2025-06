Ancelotti é recebido por presidente interino na Arena e ganha camisa do Corinthians

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti visitou a Neo Química Arena neste domingo para acompanhar o jogo entre Corinthians e Vitória, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Ele foi recepcionado pelo presidente interino do clube alvinegro, Osmar Stabile.

O mandatário encontrou o italiano em um dos camarotes do estádio e lhe entregou uma camisa do Timão. Ancelotti estava acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor executivo da CBF.

A presença do treinador foi anunciada pela locutora do estádio. Além disso, o telão exibiu uma mensagem de "boas-vindas" a Ancelotti. Ele foi ovacionado pela torcida alvinegra.

? De olho no @brasileirao! O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, acompanha de perto o duelo entre Corinthians e Vitória, neste domingo (01), válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao lado do diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e da comissão técnica da... pic.twitter.com/7zG78NptO1 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 1, 2025

Havia uma dúvida entre torcedores sobre quem iria recepcionar o treinador no estádio corintiano. Afinal, durante o último sábado, Augusto Melo foi ao Parque São Jorge e tentou reassumir a presidência do clube através de um ofício assinado por uma conselheira.

Stabile, entretanto, não reconheceu o documento e se recusou a deixar o posto, chamando inclusive a Polícia. No fim da confusão, Augusto Melo deixou o local dizendo que era o presidente do Corinthians e que iria a Itaquera na tarde deste domingo.

Mais tarde, Osmar Stabile emitiu uma nota de repúdio à atitude de Augusto Melo e afirmou que não houve alteração na diretoria executiva do clube.

A visita à Neo Química Arena faz parte da programação de Ancelotti, que está acompanhando alguns jogos in loco no Brasil.

Na última terça-feira, ele assistiu ao duelo entre Botafogo e Universidad de Chile, no Nilton Santos. No dia seguinte, acompanhou vitória do Flamengo contra o Deportivo Táchira-VEN, no Maracanã. Ambos os jogos eram válidos pela Libertadores.

O embate entre Corinthians e Vitória conta com apenas um convocado por Ancelotti: o goleiro Hugo Souza. O atacante Yuri Alberto, frequentemente monitorado pela CBF, está lesionado e só deve retornar aos gramados após a parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

A estreia do ex-comandante do Real Madrid à frente da Seleção Brasileira está marcada para a próxima quinta-feira. O Brasil medirá forças com o Equador, em Guayaquil, a partir das 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Em seguida, no dia 10 de junho, o treinador comandará a equipe pela primeira vez em solo brasileiro, diante do Paraguai. O palco da partida será a Neo Química Arena, estádio que ele conheceu neste final de semana.