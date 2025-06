Alison dos Santos lidera as disputas de suas provas no Grand Slam Track

O brasileiro Alison dos Santos, conhecido como Piu, foi terceiro colocado nos 400 m rasos (45.63) no Grand Slam Track, neste domingo, no Franklin Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Os norte-americanos Travor Bassit (45.47) e Chris Robinson (45.62) ficaram com as duas primeiras posições, numa chegada apertada. Piu somou 18 pontos na etapa e ganhou o prêmio de US$ 50 mil.

No sábado, o brasileiro venceu os 400 m com barreiras, com 48.11. Travor Bassit foi o segundo colocado (48.25) e Chris Robinson o terceiro (48.76). Não foi a marca das outras etapas do Grand Slam Track na prova, mas Piu não foi ameaçado em sua vitória pelos desafiantes.

"A prova foi difícil hoje, mas a ideia era ser o primeiro, passar na frente", afirmou.

Alison dos Santos fez a sua melhor marca pessoal nos 400 m rasos - 44.53 -, em Miami (4/5), Estados Unidos, na segunda etapa do Grand Slam Track. Piu tinha o tempo de 44.54 desde 2022. Também conquistou o primeiro lugar nos 400 m com barreiras, com 47.97 (somou 24 pontos).

Na série inaugural do Grand Slam Track, no Estádio Nacional de Kingston, Jamaica, Piu venceu os 400 m rasos (6/4), com 45.52, e também os 400 m com barreiras, em 47.61 (somando mais 24 pontos).

Piu - que participa da competição como Racer (integrante da Liga Grand Slam Track) - tem a excelente contagem de 66 pontos - são cinco vitórias em seis corridas e um terceiro lugar -, após três etapas.

A quarta e última etapa do circuito será realizada em Los Angeles, no Drake Stadium, dias 27 e 29 de junho.