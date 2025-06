Alcaraz vence Shelton e avança às quartas de Roland Garros

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, bateu o norte-americano Ben Shelton (13°) por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (10-8), 6/3, 4/6 e 6/4, neste domingo, pelas oitavas de final de Roland Garros.

Com a vitória, Alcaraz avançou às quartas de final do Grand Slam. O espanhol enfrentará outro norte-americano na próxima fase, o tenista Tommy Paul, número 12 do mundo, nesta terça-feira.

Alcaraz busca o bicampeonato em Roland Garros. O espanhol venceu em 2024, quando bateu o alemão Alexander Zverev na final. Tommy Paul, por sua vez, vai atrás de seu primeiro título de Grand Slam na carreira.

O jogo

O primeiro set foi equilibrado. Nenhum serviço foi quebrado e os jogadores foram ao tie-break. No desempate, os dois tenistas continuaram parelhos, mas Carlos Alcaraz levou a melhor por 10 a 8, fechando o placar em 7/6.

O equilíbrio se manteve no segundo set. Com sete deuces no primeiro game, os jogadores mantiveram um alto ritmo de jogo, defendendo seus serviços. Contudo, Alcaraz quebrou o último saque de Shelton e venceu por 6/3.

Perdendo por 2 sets a 0, Shelton adotou uma postura mais agressiva no terceiro set. O norte-americano começou vencendo por 3/1 e, apesar de Alcaraz ter alcançado o empate, o número 13 do mundo fechou em 6/4.

No quarto set, Alcaraz conteve a agressividade de Shelton e dominou a partida. O espanhol conseguiu quebrar o primeiro serviço do norte-americano, abriu 4/2 no placar e fechou o duelo em 6/4.