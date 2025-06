Alcaraz vence 100º jogo no saibro e volta às quartas em Roland Garros

Na primeira parcial, Carlos Alcaraz teve de salvar três set points para impedir o americano Ben Shelton (#13 do mundo) de sair na frente em busca de um lugar nas quartas de final de Roland Garros. Na segunda, foram seis break points salvos pelo espanhol. No quarto set, sacou pressionado quatro vezes (30/30), mas não cedeu um break point sequer. Foi assim, brilhando na maioria dos pontos importantes, que o espanhol anotou sua vitória de número 100 no saibro. O triunfo teve parciais de 7/6(8), 6/3, 4/6 e 6/4 e garantiu seu retorno às quartas de final do torneio francês.

Atual campeão de Roland Garros, Carlitos chega às quartas em Paris pela quarta vez consecutiva. Em 2022, foi derrotado por Alexander Zverev. Em 2023, avançou às semifinais e foi superado por Novak Djokovic. No ano passado, levantou a taça ao bater o mesmo Zverev na decisão. Desta vez, o oponente de Alcaraz nas quartas será o americano Tommy Paul (#12), que avançou ao fazer triplo 6/3 em cima do australiano Alexei Popyrin (#25).

Virada no tie-break

O duelo entre Alcaraz e Shelton foi equilibrado desde o início, com ambos confirmando seus serviços. A única chance de quebra do primeiro set veio no sétimo game, mas o americano se salvou. A decisão veio no tie-break, quando Shelton abriu 6/4 e teve dois set points consecutivos - um deles, com o saque. Alcaraz salvou ambos, além de um terceiro pouco depois, e virou o placar, fechando a parcial em 7/6(8).

No segundo set, Alcaraz começou pressionado, mas respondeu à altura, salvando seis break points já no primeiro game. Mais tarde, no oitavo game, conseguiu break points no saque de Shelton e não desperdiçou. Com uma ótima direita, forçou um erro do americano e conquistou a quebra que decidiu o set. Em seguida, fez 6/3 e abriu 2 sets a 0 de frente.

Shelton finalmente conseguiu quebrar Alcaraz no terceiro set, abrindo 3/1, mas novamente o espanhol teve uma resposta à altura e devolveu a quebra imediatamente. Na reta final do set, contudo, a história mudou. Primeiro, Shelton salvou dois break points. Depois, pressionou Alcaraz com bons forehands até conseguir mais dois set points. Desta vez, Alcaraz errou uma direita, e o americano converteu, fazendo 6/4 e alongando a partida.

O atual campeão não deu tanta esperança assim ao desafiante. No quarto set, Alcaraz logo conseguiu um break point e não bobeou. Atacou o backhand do americano, que mandou uma bola na rede e perdeu seu serviço. Depois disso, o espanhol ainda precisou sacar em 30/30 em mais três games diferentes, mas Shelton não chegou a ter sequer um break point.