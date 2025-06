Agressão ou tropeço? Colunistas debatem esbarrão de Abel em cinegrafista

Na saída de campo após a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro por 1 a 0 no Brasileirão, Abel Ferreira deu um esbarrão em um cinegrafista. Milly Lacombe e Paulo Vinícius Coelho, o PVC, debateram o tema no Fim de Papo.

Além do episódio envolvendo o cinegrafista, Abel ainda protagonizou outra polêmica na partida, quando segurou a própria barriga, parecendo dizer que alguém estava gordo.

Milly: Abel é apaixonado, mas ultrapassa limites

Prejudica muito [a irritação demasiada do Abel]. Não precisa. Gordofobia a essa altura do campeonato? Para que isso? É perder muito o controle. Existe um tipo de paixão que o Abel revela à beira do gramado que eu gosto, que eu entendo. [...]

Mas ele não pode cruzar essa fronteira, de chutar o microfone, chamar alguém de gordo, empurrar cinegrafista, pôr a mão nas bolas. Tem que existir um limite. [...] Eu vi a cena do esbarrão. É tipo VAR, você vê o que quiser. Me parece que ele tropeça e aí esbarra no cinegrafista. Não dá para cravar que ele agride.

Milly Lacombe

PVC: Não consigo entender o gesto da barriga

Não entendi. Não foi para o Leonardo Jardim. [...] O Abel tem uma relação ótima com o Leonardo Jardim, que não está gordo. O árbitro não está gordo. Foi para o bandeirinha?

Paulo Vinícius Coelho

A versão de Abel Ferreira

O próprio Abel Ferreira explicou o acontecido após a partida, dizendo que o câmera estava no caminho dele na saída para o vestiário. O treinador português ressaltou, ainda, que não foi a primeira vez que aconteceu.

Não é a 1ª, 2ª nem a 3ª vez que eu saio do banco e tem uma câmera na minha frente. Aconteceu no jogo contra o São Paulo e hoje aconteceu a mesma coisa, quando passei e fui contra o câmera. Peço, e não é a primeira vez, parece que querem estar dentro do meu bolso, dentro do meu banco.

E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não iam correr imagens, se me dão licença porque sabem que quando acaba o jogo que vou direto para o vestiário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra e não ter que desviar, porque quem tem que desviar é o câmera.

Abel Ferreira, sobre esbarrão em cinegrafista

Com a vitória sobre o Palmeiras hoje (1), o Cruzeiro ultrapassou o adversário na tabela e assumiu a vice-liderança, com 23 pontos, um a menos que o Flamengo. A equipe alviverde, com 22, é a quarta colocada.

