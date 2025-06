Adesanya destaca chance de vitória de Alex Poatan em revanche contra Ankalaev

A rivalidade entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev pode ganhar mais um capítulo ainda este ano. Para Israel Adesanya, o brasileiro tem boas chances de sair vitorioso. O ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) demonstrou respeito pela trajetória de seu antigo rival e afirmou acreditar em uma possível recuperação do paulista na divisão dos meio-pesados (93 kg).

'Poatan' perdeu o cinturão no UFC 313, após ser superado por decisão unânime. A derrota encerrou um reinado marcante, com três defesas de título bem-sucedidas em apenas 11 meses. Ainda assim, a atuação deixou sinais positivos: Pereira defendeu todas as 12 tentativas de queda do russo e mostrou resistência ao jogo de luta agarrada, principal arma do atual detentor do título.

"Ele mostrou quem é, e fez isso em duas categorias de peso - mal posso esperar para ver essa próxima luta com o Ankalaev novamente. Vai ser outra pedreira, mas acho que ele pode vencer. Porque aquela primeira luta não foi um atropelo completo, e ele está evoluindo muito também", disse Adesanya em seu canal FREESTYLEBENDER.

Apesar da rivalidade que marcou a trajetória de ambos - o nigeriano é o único lutador a nocautear Poatan no UFC -, ele demonstrou admiração pelo desempenho do brasileiro dentro da organização. Os dois também travaram embates fora do Ultimate, o que acabou fortalecendo a conexão entre eles.

"Tenho muito orgulho do que ele fez. É como se eu tivesse criado um monstro", brincou, ao lembrar que teve papel indireto na entrada de Poatan no maior palco do MMA mundial.

Sem data definida

O UFC ainda não oficializou a revanche, mas a expectativa é de que o confronto pelo cinturão meio-pesado aconteça em breve. Enquanto isso, Ankalaev tem aproveitado as redes sociais para provocar o ex-campeão, que até o momento prefere manter o silêncio diante das provocações.

