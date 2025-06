Abel reclama de cinegrafistas após trombada em derrota do Palmeiras no Mineirão

Abel Ferreira fez uma reclamação contra os cinegrafistas de campo neste domingo, após a derrota de 2 a 1 do Palmeiras para o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O português trombou em um câmera assim que o jogo acabou, quando estava indo para o vestiário do Mineirão.

O treinador alviverde afirmou que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com ele e questionou se é permitido que os cinegrafistas fiquem tão perto do banco de reservas.

Na saída de campo após a derrota para o Cruzeiro, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, empurrou um cinegrafista da "Prime Video" a caminho do vestiário. ??@pvsportbrpic.twitter.com/UNN4ypVeNg ? LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 2, 2025

"Já não é a primeira, nem a segunda nem a terceira vez que quando eu saio do banco tem uma câmera na minha frente. Aconteceu contra o São Paulo e hoje a mesma coisa. Parece que ele está dentro do meu bolso ou do meu banco. Hoje, quando fui sair, novamente", disse.

"Me dão licença, já sabem que quando acaba o jogo vou direto para o vestiário, ou pelo menos saem do meu caminho. Quem tem que desviar é o câmera. É possível isso? Pode acontecer? Não é a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. Ele não tem quem estar ali, colado no treinador do Palmeiras", completou.

Com a derrota para o Cruzeiro, o Palmeiras deixou a liderança da Série A e caiu para o quarto lugar, com 22 pontos.

Agora, o Verdão muda o seu foco para o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A bola rola no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 19 horas (de Brasília).