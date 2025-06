Abel lamenta demora do Palmeiras para reagir e vê Cruzeiro com "vantagem extra" no Brasileiro

O Palmeiras levou gois em quatro minutos e perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. O técnico Abel Ferreira lamentou a demora dos paulistas para reagirem no Mineirão, mas afirmou que, em geral, o duelo foi equilibrado.

"Tirando os primeiros 15 minutos, acho que o jogo foi equilibrado. Tivemos as mesmas oportunidades que os rivais. Uma nos pés do Micael e outra na cabeça do Roque. Portanto, é a eficácia nesse tipo de situação. Foram 14 contra cinco escanteios. Isso mostra muito volume. É verdade que os rivais nos bloquearam. Na primeira parte nosso rival entrou muito forte com uma tremenda eficácia. A segunda parte foi nossa", disse.

"Deveríamos e poderíamos ter entrado mais cedo no jogo. Infelizmente o gol veio mais tarde. O nosso rival foi um justo vencedor. Tivemos algumas dificuldades e não conseguimos entrar no jogo mais cedo. Fomos guerreiros e lutamos até o fim. Pena que o primeiro gol não veio mais cedo", completou.

Em um segundo momento, entretanto, o comandante português admitiu que a Raposa foi superior e explicou como os gols relâmpagos influenciaram no desenrolar da partida.

"O Cruzeiro marcou muito alto, foi muito competitivo. Foi agressivo no bom sentido. Hoje o Cruzeiro foi melhor, não tem muito mais o que dizer. Foram dois gols em três minutos. Isso condiciona muito, não só as estratégias como em termos anímicos. Não é normal, mas acontece. Somos fortes nas bolas paradas, mas não fomos à altura que fizemos nos última jogos", analisou.

Com o resultado, o Palmeiras deixou a ponta e caiu para o quarto lugar, com 22 pontos. Já o Cruzeiro subiu para a vice-liderança, com 23, um a menos que o Flamengo, que goleou o Fortaleza e pulou para primeiro. Em terceiro está o Red Bull Bragantino, também com 23.

Na visão de Abel Ferreira, aliás, Cruzeiro e Bragantino têm uma vantagem na briga pelo título, já que estão disputando apenas dois torneios, enquanto o Verdão ainda está vivo em três competições.

"Eles vão ter uma vantagem extra pois só tem duas competições, podem descansar e ter a semanas livres para treinar. É uma vantagem muito grande. Tanto Cruzeiro quanto Bragantino tem isso e vão andar até o fim a lutar. Nós vamos seguir fazendo o que sempre fizemos. Cada jogo é diferente", finalizou.

Agora, o Palmeiras muda o seu foco para o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A bola rola no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 19 horas (de Brasília).