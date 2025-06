Abel esbarra em cameraman após jogo e reclama: 'Quem tem que desviar é ele'

Abel Ferreira esbarrou em um cinegrafista ao sair do gramado após a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, no Mineirão, e reclamou do episódio. O técnico português afirmou que não foi a primeira vez que isso ocorreu, cobrou mudança no posicionamento dos câmeras e afirmou que não é ele quem tem que se desviar (assista abaixo).

Não é a 1ª, 2ª nem a 3ª vez que eu saio do banco e tem uma câmera na minha frente. Aconteceu no jogo contra o São Paulo e hoje aconteceu a mesma coisa, quando passei e fui contra o câmera. Peço, e não é a primeira vez, parece que querem estar dentro do meu bolso, dentro do meu banco.

E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não iam correr imagens, se me dão licença porque sabem que quando acaba o jogo que vou direto para o vestiário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra e não ter que desviar, porque quem tem que desviar é o câmera.

Abel Ferreira, sobre esbarrão em cinegrafista

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, durante o jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Gilson Lobo/Agif

Não é a 1ª, 2ª nem 3ª vez, lembro da mais recente que foi em casa contra o São Paulo, quando fui expulso e estava o câmera a 2 m do banco. Pode acontecer? Para depois não criar mais confusões. Isso acontece mais vezes não sei porque, é por ser o Palmeiras, o Abel... Ele não tem que estar ali, tem que estar no lugar certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras.

Na saída de campo após a derrota para o Cruzeiro, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, empurrou um cinegrafista da "Prime Video" a caminho do vestiário.



?@pvsportbrpic.twitter.com/UNN4ypVeNg -- LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 2, 2025

O que aconteceu

Abel Ferreira se dirigia ao vestiário ao final da partida quando esbarrou em um cinegrafista. O técnico caminhava normalmente, mas mudou sua inclinação e se chocou com o ombro ao passar pelo cameraman, que perdeu o equilíbrio e foi para trás com o contato.

A cena foi exibida pelo Prime Video, que transmitiu o jogo. O narrador Rômulo Mendonça descreveu o ocorrido e relatou que o treinador empurrou o profissional.

Abel citou por vontade própria o episódio na entrevista coletiva. Ele não foi questionado sobre o assunto e reclamou da reincidência de cinegrafistas estando muito próximos dele.

O próprio técnico lembrou de outras vezes que esbarrou em câmeras. A mais recente foi no clássico contra o São Paulo, em maio, após ele ter sido expulso no Allianz Parque.