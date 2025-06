A fila andou? Ankalaev perde a paciência a ataca Poatan: "Nunca mais vai voltar"

Assim que derrotou Alex Pereira e se tornou campeão meio-pesado (93 kg) do UFC, em março deste ano, Magomed Ankalaev deixou claro que seu próximo passo seria conceder uma revanche ao agora ex-detentor do cinturão da categoria. Entretanto, quanto mais o tempo passa, menos o russo parece comprometido a cumprir sua promessa. E prova disso foi o mais recente posicionamento do wrestler, que atacou 'Poatan' e levantou a possibilidade da carreira do brasileiro ter acabado.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev alegou que Poatan se tornou 'página virada'. Como de costume, o russo novamente acusou o brasileiro de um suposto desinteresse em promover a revanche entre os dois. Insatisfeito com a indefinição, Magomed afirmou que já aceitou encarar o striker paulista em três datas diferentes oferecidas pelo Ultimate.

"O Alex está acabado. Ele nunca mais vai voltar (a lutar). Vamos seguir em frente. Disse sim para junho, julho e agosto", escreveu o wrestler do Daguestão, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Poatan lesionado?

Um forte motivo para justificar a indefinição que gira em torno da revanche seria uma das partes, no caso Poatan, estar impossibilitado fisicamente de voltar a competir. A tese ganhou força quando o brasileiro admitiu que passou por problemas em seu camp de preparação e cogitou, inclusive, não lutar contra Ankalaev no início de março. Sendo assim, se realmente Alex estiver lesionado, resta saber qual seria a gravidade da contusão e se isso seria um empecilho para o ex-campeão voltar à ativa nos próximos meses.

Alex done he never coming back let's move on June July August I said yes

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) June 1, 2025

