100% fora de casa, Palmeiras visita o Cruzeiro, melhor mandante do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras visita o Cruzeiro, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O duelo marca o encontro entre o melhor visitante e o melhor mandante da competição.

Em cinco jogos como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento. O Alviverde venceu Sport (2 a 1), Internacional (1 a 0), Fortaleza (2 a 1), Vasco (1 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 1).

Além disso, levando em consideração todas as competições, a equipe do técnico Abel Ferreira ainda não perdeu fora de casa na temporada. Ao todo, o Palmeiras está invicto como visitante há 20 jogos, desde novembro de 2024.

O Verdão é o líder do Brasileirão com 22 pontos conquistados.

Por outro lado, o Cruzeiro tem a melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, ao lado de Ceará e Fluminense, com 13 pontos em cinco partidas e um aproveitamento de aproximadamente 86%.

No Mineirão, a equipe do técnico Leonardo Jardim venceu Mirassol (2 a 1), Bahia (3 a 0), Vasco (1 a 0) e Flamengo (2 a 1) e empatou com o Atlético-MG (0 a 0).

A Raposa ocupa a 3ª posição, com 20 pontos somados, apenas dois atrás do líder.

Invencibilidade do Palmeiras sobre o Cruzeiro

A última vez que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro no Mineirão, palco da partida deste domingo, foi no dia 30 de maio de 2018, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Rafael Sóbis marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do Cabuloso sobre o Alviverde. Desde então, as duas equipes se enfrentaram mais quatro vezes no Mineirão, com duas vitórias do Palmeiras e dois empates.

Ao todo, o Verdão não perde para o Cruzeiro há oito partidas, com seis vitórias e dois empates no período.