Vitor Roque aposta na "lei do ex" contra o Cruzeiro para voltar a marcar pelo Palmeiras

Vitor Roque é uma das armas do Palmeiras para buscar a vitória sobre o Cruzeiro, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante revê seu ex-time pela primeira vez desde o retorno ao Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O atacante de 20 anos foi preservado do duelo contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, na última quarta-feira. Ele treinou normalmente na reapresentação e deve voltar à equipe como titular para enfrentar a Raposa. Tirando o duelo contra os peruanos, Vitor Roque está há três partidas sem marcar.

O "Tigrinho" precisou de 12 jogos para finalmente desencantar pelo Palmeiras. Ele marcou pela primeira vez na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela sétima rodada do Brasileirão, no dia 4 de maio. Depois disso, marcou mais duas vezes seguidas, nas vitórias sobre Cerro Porteño (2 a 1), pela Libertadores, e São Paulo (1 a 0), pelo Brasileirão.

O camisa 9 palmeirense, depois, atuou como titular contra Bolívar, Ceará e Flamengo, mas passou em branco. Nesse período, viu a "sombra" de Flaco López crescer. O argentino marcou três gols nos últimos quatro jogos, sendo dois contra os peruanos.

Vitor Roque chegou ao Cruzeiro, em 2019, aos 13 anos e fez as categorias de base lá até chegar ao time profissional, em 2021, quando a Raposa ainda estava na Série B. No ano seguinte, foi contratado pelo Athletico-PR, onde permaneceu até 2023, quando foi comprado pelo Barcelona. Sem muito espaço no time catalão, foi emprestado ao Real Betis.

O Palmeiras anunciou a chegada de Vitor Roque no fim de fevereiro deste ano. O atleta assinou com o Verdão até dezembro de 2029. Até o momento, ele disputou 18 jogos, sendo 14 como titular. Além disso, tem três bolas na rede.