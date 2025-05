Veja quando o Santos vai estrear a nova camisa azul

O Santos já tem data para estrear a nova camisa azul. O uniforme, que homenageia Neymar, será usado no domingo, na partida contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília).

O embate é de suma importância para os paulistas, que tentam sair da zona de rebaixamento. A equipe está na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4.

Grande homenageado da camisa, Neymar pode ser titular no Urbano Caldeira. O meia-atacante jogou 45 minutos no amistoso contra o RB Leipzig e afirmou estar se sentindo melhor depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

Como é a camisa?

O retorno da blusa azul turquesa, usada em 2012, era um desejo dos torcedores. Desta vez, a camisa acompanha diversos detalhes que homenageiam Neymar. Na gola polo, aparece o primeiro simbolismo do craque, relembrando seu estilo de quando jogava com a gola erguida.

A Umbro inseriu na parte posterior a frase "eu vou' mas... eu volto!", com a mesma grafia e pontuação usada pelo atleta quando escreveu a famosa frase em sua despedida, em 2013.

Na barra frontal está um patch especial que traz uma coroa com a palavra 'príncipe', apelido dado ao craque dentro do clube. A grafia carrega a letra 'P', que forma o número 10 de forma subliminar, além do 'N' em maiúsculo.

O novo uniforme chegou às lojas do Peixe na sexta-feira, assim como no site santosstore.com.br e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br).