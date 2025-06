Vegetti lamenta gol no início e falta de pontaria do Vasco em derrota

O atacante Pablo Vegetti lamentou muito a derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite deste sábado, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota do Gigante da Colina em seu estádio neste ano. O centroavante lamentou o gol sofrido com um minuto de jogo.

Além do gol relâmpago de Guilherme Lopes, Vegetti ficou triste pela falta de pontaria sua e do time. Ele teve algumas boas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes.

"Criamos muito, mas lamentavelmente a bola não quis entrar. O gol de início condicionou o resultado do jogo. Agora é trabalhar para melhorarmos", disse ao Premiere.

O jogador entendeu o comportamento da torcida, que protestou muito após o jogo. Com dez pontos, estacionado, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada.

"A torcida tem razão. Temos que responder ganhando dentro de campo. Para isso vamos aproveitar o tempo de treinamento para tentarmos melhorar", afirmou o argentino.

Agora o Vasco terá alguns dias para treinar por conta da pausa da competição para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. O próximo compromisso será apenas dia 12 de junho, quando o Cruzmaltino visita o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS.