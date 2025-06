Bragantino bate Vasco, assume liderança do Brasileiro e pressiona Palmeiras

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 2 a 0, em São Januário, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time paulista assume a liderança da competição, somando 23 pontos. Para se manter na primeira colocação, o Bragantino precisa torcer por uma derrota do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro neste domingo.

Guilherme Lopes e Isidro Pitta construíram o placar para o Bragantino. O jovem lateral-esquerdo precisou substituir o zagueiro Pedro Henrique depois que ele sentiu a coxa durante o aquecimento; logo no primeiro minuto, um gol de Guilherme Lopes. Aos 33, Isidro Pitta ampliou com um golaço.

O Bragantino volta a campo no próximo dia 12, quando recebe o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Na mesma data, o Vasco viaja para enfrentar o São Paulo no Morumbi.

Como foi o jogo

O primeiro tempo terminou com 2 a 0 no placar. A vantagem do Red Bull Bragantino nos 45 minutos iniciais refletiu o domínio do time paulista em campo. No primeiro tempo, o Vasco cometeu muitos erros, não conseguiu pressionar, tampouco marcar com eficiência. O time do técnico Fernando Diniz foi para o vestiário sob vaias do torcedor em São Januário. Do outro lado, a equipe de Fernando Seabra dominou a posse de bola, foi mais efetivo e ofereceu pouco espaço ao cruz-maltino. Logo no primeiro minuto de jogo, o Bragantino abriu o placar com Guilherme Lopes, jovem que entrou no lugar do zagueiro Pedro Henrique, que sentiu a coxa ainda no aquecimento e precisou ficar no banco. O Vasco, porém, só conseguiu levar perigo ao gol adversário no fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o Vasco buscou mais. O Vasco começou pressionando, mas a defesa do Bragantino se mostrou sólida e cedeu poucos espaços. O time carioca passou a dominar a posse de bola, apostou em jogadas aéreas, mas foi pouco efetivo. A segunda etapa foi marcada por muitas faltas e um jogo picotado.

Lances de destaque

1 a 0. No primeiro minuto de jogo, o Bragantino ganhou escanteio do lado esquerdo. John John cobrou, Isidro Pitta desviou a bola e Guilherme Lopes finalizou. Este foi o gol mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro até o momento.

Quase! Nuno pegou a bola na intermediária, saiu costurando entre os meias do Bragantino e deu passe para o Rayan, que finalizou na entrada da área para o meio do gol. O goleiro Cleiton defendeu.

2 a 0. Vinicinho recebeu pela direita e cruzou para a área. Isidro Pitta dominou a bola no peito e finalizou de primeira, ampliando o placar. Foi um golaço do Bragantino.

Na trave! Coutinho cobrou falta na segunda trave e João Victor tentou finalizar, mas a bola bateu no travessão e foi para fora.

Ficha técnica

Vasco 0 x 2 Red Bull Bragantino

Data e horário: 31 de maio de 2025, às 21h.

Competição: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva.

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva.

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Cartões amarelos: Cleiton (RBB); Paulo Henrique, Palacios (VAS).

Gols: Guilherme Lopes (01'/1ºT), Isidro Pitta (33'/1ºT).

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Adson), Lucas Piton, Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê, Philippe Coutinho (Alex Teixeira), Rayan, Vegetti, Nuno Moreira (Loide Augusto). Técnico: Fernando Diniz.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Guilherme Lopes, Eduardo Santos, Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes), Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Fabinho), Isidro Pitta, Vinicinho (Palacios). Técnico: Fernando Seabra.