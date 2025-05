Vasco recebe Red Bull Bragantino em São Januário para voltar a vencer e evoluir com Diniz

Em evolução a cada jogo desde a contratação de Fernando Diniz, o Vasco tentará neste sábado se afastar ainda mais da zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube terá pela frente o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada, em São Januário, às 21h.

O time cruzmaltino quer retomar o caminho das vitórias após perder o clássico para o Fluminense na última rodada por 2 a 1. No momento está em 15° lugar, com 10 pontos. Apesar do resultado negativo no clássico, a torcida se empolgou durante a semana ao ver a vitória por 3 a 0 sobre o Melgar, que garantiu a classificação à próxima fase da sul-americana.

Ao contrário dos cariocas, os paulistas estão brigando na parte de cima da tabela, ocupando a quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, eles venceram, em casa, o Juventude por 1 a 0.

No Vasco, o volante Jair é dúvida. Titular contra o Melgar, ele não foi relacionado para os últimos compromissos pelo Brasileirão porque já disputou seis partidas e tem contrato até o meio do ano. Ainda sem o futuro definido, ele não poderá se transferir para outra clube da Série A caso entre em campo mais uma vez.

O zagueiro Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura estarão cumprindo suspensão e são desfalques. Ambos jogaram o clássico pendurados e foram punidos com cartões amarelos. Lucas Freitas, que fez seu retorno aos gramados contra o time peruano, deverá ser mantido entre os titulares. Matheus Carvalho e Jair disputam a vaga no meio-campo.

Caso Jair seja escalado, a tendência é que a escalação seja a mesma usada no último jogo. O técnico Fernando Diniz valorizou o seu início de trabalho e destacou a evolução dos jogadores. Desde a sua estreia, o comandante soma cinco partidas, com duas vitórias, duas derrotas e um empate.

"Estou feliz de estar no Vasco. Acho que temos um elenco com bons jogadores, que estavam atuando em um nível abaixo do que eles podiam. Uma das minhas missões é conectar o time com a torcida. Acredito que os jogadores estão evoluindo, estão com vontade de trabalhar. O futuro é promissor", disse o treinador.

O atacante Lucas Barbosa, punido com um cartão vermelho nos minutos finais do duelo contra o Juventude, não estará à disposição do técnico Fernando Seabra. Além dele, o zagueiro Guzmán Rodríguez cumprirá suspensão por ter recebido três cartões amarelos. Eles devem ser substituídos por Vinicinho e Eduardo Santos, respectivamente.

Reserva na última rodada, o atacante Eduardo Sasha é cotado para voltar ao time titular, enquanto Thiago Borbas, que começou jogando, provavelmente voltará ao banco de reservas. Isidro Pitta corre por fora na disputa pela vaga no ataque.

O zagueiro Douglas Mendes e o lateral-direito Agustín Sant’Anna, ambos com lesões na coxa direita, e os atacantes Fernando, com tendinite patelar no joelho esquerdo, e Henry Mosquera, com um problema muscular na coxa direita, aumentam a lista de desfalques do time paulista.

FICHA TÉCNICA

VASCO X RED BULL BRAGANTINO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Matheus Carvalho (Jair), Tchê Tchê, Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ).