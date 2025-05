UFC Vegas 107: Rayanne dos Santos batalha, mas perde terceira seguida e se complica no Ultimate

A situação de Rayanne dos Santos era delicada, mas ficou ainda mais após o UFC Vegas 107 deste sábado (31). Vindo de duas derrotas, a brasileira vinha em busca de seu primeiro triunfo na liga presidida por Dana White. Mas apesar de protagonizar uma batalha no octógono montado no 'Apex', a peso-palha (52 kg) paraense não foi páreo para a romena Alice Ardelean, para quem perdeu na decisão unânime dos juízes.

Antes do confronto, Rayanne destacou que havia feito um trabalho de ganho de massa para se tornar mais efetiva na trocação. A potência da brasileira realmente foi sentida pela rival, que saiu do confronto com o rosto bem machucado. Entretanto, Ardelean superou dos Santos no volume de ataques e na agilidade, convencendo os três juízes de que havia feito o suficiente para ter o braço erguido. Agora com três reveses em três combates na empresa, a paraense pode ver ameaçada sua continuidade no UFC.

A luta

Quem começou tomando a iniciativa nos segundos iniciais foi Ardelean. Os ataques de maior impacto, entretanto, vieram nos contragolpes de Rayanne, que conectou bons cruzados, que balançaram a rival. Mesmo acertada, a romena seguiu marchando para frente. Atenta, dos Santos grampeou a adversária e a pressionou contra a grade. Agressivas, as atletas trocaram golpes francos no centro do octógono. Nos segundos finais, Alice balançou a paraense, mas viu seu ímpeto ser freado pelo soar do gongo.

No início do segundo assalto, Ardelean aplicou uma bela queda em Rayanne, mas optou por levantar e seguir o confronto na trocação. Em seguida, a luta foi interrompida por alguns segundos após a romena alegar ter sofrido uma dedada no olho. Na volta, a brasileira acertou bons cruzados, mas viu sua rival aumentar o volume de ataques - sobretudo socos em linha. Nos últimos instantes da parcial, dos Santos tentou a queda, mas sem sucesso.

Alice iniciou o combate desferindo bons jabs. Em resposta, Rayanne conectou uma joelhada seguida de um cruzado, que fez a romena recuar. Mesmo com o rosto machucado, Ardelean não diminuiu o ritmo, levando vantagem no volume de ataques. Ciente do perigo, dos Santos levou a luta para o solo, mas viu a oponente reverter a posição e se reerguer. Na reta final, já desgastadas, as competidoras trocaram golpes de forma menos coordenada.

Confira os resultados do UFC Vegas 107 até então:

Alice Ardelean venceu Rayanne dos Santos na decisão unânime dos juízes

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok