Transmissão ao vivo de Coritiba x Avaí: veja onde assistir

Coritiba e Avaí entram em campo hoje (31), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida séria transmitida pela RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (Youtube), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Coritiba vem de duas vitórias seguidas e quer ampliar a sequência. O Coxa venceu o Criciúma por 1 a 0 na rodada passada.

Com os mesmos 16 pontos do Coritiba, o Avaí quer a vitória para entrar no G4. A equipe de Florianópolis venceu a Chapecoense por 2 a 1 na rodada passada.

Coritiba x Avaí -- Série B do Campeonato Brasileiro