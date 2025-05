Torcedores da Inter de Milão e do PSG entram em confronto em trem antes da final

Horas antes da grande final da liga dos Campeões entre Inter de Milão e PSG, deste sábado, torcedores das equipes italiana e francesa protagonizaram cenas de violência na cidade de Munique, na Alemanha.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, membros das torcidas foram flagrados brigando na plataforma de uma linha de trem. Outras imagens, divulgadas por vítimas, mostram hematomas provocados durante o ataque.

O clima entre as torcidas vinha sendo de harmonia ao longo da semana. Italianos e franceses se misturaram na cidade alemã e participaram dos eventos e shows promovidos pela Uefa, sem registros de confusão ou tumulto até então.

Ao todo, 64.500 ingressos foram comercializados pela Uefa para o confronto, sendo cerca de 18 mil bilhetes divididos entre as torcidas do clube italiano e do PSG. A outra parcela foi destinada a convidados e patrocinadores da entidade.