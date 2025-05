Tiquinho revê ex-time pela 1ª vez e tenta se reerguer no Santos

Uma das contratações mais badaladas da temporada do Santos, Tiquinho Soares atravessa uma fase complicada. O atacante não balança as redes há mais de um mês e tenta encerrar esse jejum diante do Botafogo, seu ex-clube.

O último gol do jogador de 34 anos foi no dia 20 de abril, na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o Alvinegro Praiano disputou mais sete partidas. Destas, Tiquinho disputou seis, sendo titular em quatro.

Em meio à má fase, o centroavante perdeu espaço. No último compromisso oficial do clube, na vitória de 1 a 0 sobre o Vitória, o camisa 9 nem sequer saiu do banco de reservas.

Já no amistoso contra o RB Leipzig, na última quarta-feira, Tiquinho começou jogando. Ele disputou o primeiro tempo e saiu no intervalo, assim como Neymar, por exemplo. O atacante teve uma boa chance de marcar, aliás, mas parou no goleiro adversário.

O técnico Cleber Xavier vem optando por escalar Deivid Washington entre os titulares. O garoto, no entanto, também vive uma seca de gols. A última vez que balançou as redes foi no dia 27 de abril, na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino.

Assim, a disputa pelo posto de centroavante titular do Santos está aberta. Tiquinho Soares tenta voltar ao time neste domingo para, quem sabe, colocar a lei do ex em prática e encerrar essa má fase.

"Um dia ia chegar a hora de jogar contra o Botafogo, mas agora estou no Santos. Então espero ir bem, que o Santos FC conquiste os três pontos e que a gente possa sair feliz da Vila", disse o atleta.

Pelo Peixe, o camisa 9 soma 22 partidas, com seis gols e duas assistências. Pelo Glorioso, foram 140 aparições, 44 tentos e 17 assistências, de 2022 até 2024.

O Santos recebe o Botafogo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.