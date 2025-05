Tênis-Draper domina Fonseca para chegar às oitavas de final do Aberto da França

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - A campanha de Jack Draper no Aberto da França continuou em grande estilo no sábado, quando o britânico acabou com a campanha do garoto-propaganda brasileiro João Fonseca com uma vitória implacável por 6-2 6-4 6-2 para chegar à quarta rodada.

O quinto cabeça-de-chave britânico, que chegou às semifinais no Aberto dos Estados Unidos do ano passado, estava enfrentando um teste potencialmente complicado contra o vistoso Fonseca, que, aos 18 anos, já tem seu exército de fãs e cujo jogo deslumbrante chamou a atenção em Roland Garros.

O canhoto Draper, no entanto, não se impressionou, deixando seu adversário brilhar em alguns momentos, mas mantendo as coisas sob controle enquanto as nuvens escuras davam lugar ao sol na quadra Suzanne Lenglen.

"Eu sabia que seria uma partida apertada, João chamou a atenção de todos; hoje um pouco de experiência fez a diferença", disse Draper.

"Joguei bem, as condições estavam difíceis aqui. O primeiro set foi muito importante, usei bem meu forehand, mentalmente foi um bom desempenho hoje. Estou feliz por estar na segunda semana aqui e espero que venham mais."

Em outro teste de suas credenciais na quadra de saibro, Draper, que chegou à final no Masters de Madri, enfrentará o mercurial cazaque Alexander Bublik em seguida.

Draper conseguiu quebrar o saque de Fonseca no terceiro game do que prometia ser uma batalha de grandes rebatedores.

Apesar da baixa porcentagem de primeiro saque no início, Draper conseguiu vencer o primeiro set depois de roubar o saque do adversário pela segunda vez.

Fonseca fez vários belos winners de forehand, mas seu jogo foi prejudicado por erros não forçados, enquanto Draper se manteve sólido e preciso, castigando o brasileiro com alguns forehands excelentes.

Lendo o saque de Fonseca com um olhar de águia, Draper forçou mais e mais erros de seu oponente sobrecarregado, terminando com um saque impossível de ser devolvido no primeiro match point.

Foi um dia difícil para o adolescente Fonseca, que só fez sua estreia no sorteio principal do Grand Slam no Aberto da Austrália deste ano.

Mas Draper teve algumas palavras gentis para seu oponente.

"Quantos anos ele tem, 18? Muito impressionante. Quero dizer, tenho 23 anos, então são cinco anos, e o quanto mudei em um ano, então acho que ele só precisa de tempo", disse ele.

"Acho que ele só vai melhorar. Acho que será assustador o que ele conseguirá alcançar."

Draper terá companhia britânica nas oitavas de final depois que Cameron Norrie derrotou o compatriota Jacob Fearnley por 6-3 7-6(1) 6-2.

É a primeira vez desde 1963 que dois britânicos chegam à quarta rodada em Roland Garros.

Norrie, de 29 anos, fez sua melhor campanha em Paris e provavelmente enfrentará o tricampeão Novak Djokovic.

(Reportagem de Julien Pretot; reportagem adicional de Martyn Herman; edição de Christian Radnedge e Toby Davis)