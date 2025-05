Técnico do Botafogo, Renato Paiva descarta "ansiedade" para o Mundial: "Um jogo de cada vez"

A partir de 15 de junho, o Botafogo vai disputar o Super Mundial de Clubes da Fifa. Mas antes disso, tem dois duelos importantes pelo Campeonato Brasileiro, onde luta pelo bicampeonato. Por isso, o técnico Renato Paiva planeja blindar seu elenco de qualquer clima de ansiedade ou euforia pela participação do torneio internacional.

Neste domingo, o Glorioso enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, em jogo reprogramado da décima rodada, recebe o Ceará, no Estádio Nilton Santos. Somente depois disso vai iniciar a preparação para o Super Mundial de Clubes.

"Nós pensamos em um jogo de cada vez e respeitamos todas as competições. Claro que queremos e podemos fazer uma grande campanha no Super Mundial. Mas neste momento o pensamento está no Campeonato Brasileiro", disse Renato.

O treinador só vai revelar minutos antes do confronto a escalação que vai a campo, pois existem jogadores muito desgastados fisicamente. No meio de semana, com um homem a menos desde o primeiro tempo, quando o zagueiro Jair foi expulso, o Botafogo sofreu muito para vencer a Universidad de Chile.

Alguns atletas voltaram recentemente de lesão e precisam de cuidados, como os zagueiros Alexander Barboza e David Ricardo, o meia Jefferson Savarino e o atacante Artur. Além disso, o zagueiro Bastos e o lateral esquerdo Marçal estão entregues ao departamento médico, assim como o atacante Matheus Martins.

O Botafogo se encontra com 12 pontos no Brasileirão, em 11º. Até aqui são três vitórias, três empates e três derrotas.