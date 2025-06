Stabile diz que segue na presidência do Corinthians e repudia ato de Augusto: "Dia triste"

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, se manifestou através de uma nota oficial sobre o tumulto que tomou conta do Parque São Jorge neste sábado. Afastado pelo Conselho Deliberativo, Augusto Melo invadiu a sala da presidência e tentou reassumir o poder por meio de um ofício assinado por uma conselheira, que intitula presidente do CD.

Stabile garantiu que não houve alterações no quadro diretivo do clube e que segue à frente do Timão. Ele repudiou a atitude de Augusto Melo e seus aliados, prometeu punições e afirmou que ação "mancha a história do Corinthians". Veja abaixo, na íntegra, o comunicado divulgado pelo interino:

"Na qualidade de Presidente do Sport Club Corinthians Paulista, venho a público manifestar, em nome do clube, o mais veemente repúdio a todo e qualquer ato de violência que atente contra a lei, a democracia e os princípios da boa convivência.

O Corinthians tem uma história marcada pela luta por justiça, igualdade e respeito à democracia. Não compactuamos com atitudes que violem os direitos fundamentais, que fomentem o ódio ou que ameacem o Estado Democrático de Direito.

Hoje é um dia triste na história centenária desse clube que é a razão de muitos torcedores. Pedirei punição severa aos responsáveis pelo ato vil que manchou a história do Corinthians na tarde de hoje.

Ao verdadeiro torcedor corinthiano, maior prejudicado nesta confusão, presto o devido esclarecimento de que não houve qualquer alteração no atual quadro diretivo do Clube.

Reforço também, para entendimento amplo, o aviso de que toda e qualquer mudança respeitará o Estatuto, que, neste caso, não abre possibilidade de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo sem a devida aprovação em plenário a ser feita pelo órgão, independentemente de ofícios expedidos pelas comissões.

Reiteramos nosso compromisso com a paz, com o diálogo e com a construção de um ambiente pacífico e de respeito ao Corinthians. Que prevaleça sempre o respeito aos valores que fundamentam a vida em sociedade."

Entenda a confusão

No início da tarde deste sábado, Augusto Melo se dirigiu ao Parque São Jorge e tentou reassumir a presidência do Corinthians baseado em uma decisão da conselheira Maria Angela de Souza Ocampos. Aliada do mandatário, ela alega ter assumido o Conselho Deliberativo do clube em meio ao pedido de afastamento de Romeu Tuma Júnior e determina que o presidente afastado seja reconduzido ao posto.

Maria, que atua como 1ª secretária do CD, se intitula "herdeira" do cargo pelo fato de Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, vice-presidente do Conselho, estar afastado por "licença médica". Ela diz que todos os atos de Tuma desde o início de abril estão anulados, dentre eles, a votação que aprovou o impeachment de Augusto Melo por conta do caso VaideBet.

Osmar Stabile, por sua vez, foi pego de surpresa com a chegada de Augusto Melo e aliados na sala da presidência do Corinthians e não reconheceu a decisão. Seguindo os posicionamentos da Comissão de Justiça e do Conselho Deliberativo do clube, ele não deixou a sala da presidência por entender que o ofício não tem validade e, inclusive, chamou as autoridades. O Batalhão de Choque da Polícia Militar foi até o local e conteve o tumulto.

Em meio à confusão, Douglas Deúngaro, conhecido como Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, convocou torcedores a se dirigirem ao Parque São Jorge e protestar contra o ato, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Guerra de versões

Augusto Melo deixou a sede do Corinthians dizendo que retornou à presidência do clube e garantiu, inclusive, que estará na Neo Química Arena neste domingo, no jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi à delegacia prestar queixa por ameaça.

"Tive ameaças. Vou fazer um BO. Foram eles que provocaram isso, não nós. Não teve golpe. Sou presidente eleito pelo Conselho Deliberativo", afirmou.

Em contrapartida, Romeu Tuma Júnior e Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do clube, afirmam que não há previsão estatutária para que Augusto Melo reassuma o poder. Eles garantem que Osmar Stabile segue como presidente interino e também foram à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência pelo ocorrido.

"Augusto Melo não está de volta à presidência do Corinthians. Estão tentando validar um documento que não existe. Sem dúvida nenhuma foi uma tentativa de golpe", disse Pantaleão.

Augusto, tecnicamente, não retornou à presidência do clube, tendo em vista que qualquer afastamento de conselheiro ou membro da mesa diretiva do Conselho precisa ser votado no plenário do CD depois de qualquer manifestação da Comissão de Ética, como indica o Artigo 89 do estatuto.

Além disso, para que ele retomasse o posto, seria necessário um parecer oficial da Comissão de Ética. O documento apresentado pelo presidente afastado era um ofício, assinado por Maria Angela de Souza Ocampos, que dizia ter herdado a presidência do Conselho devido à "licença médica" de Roberson Medeiros, o Dunga. Isto, contudo, também não está previsto no estatuto.