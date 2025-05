Sinner cede só três games e vai rápido às oitavas em Roland Garros

Sem perder sets, Jannik Sinner voltou a avançar em Roland Garros, e a vaga nas oitavas de final veio com um atuação implacável neste sábado, diante do tcheco Jiri Lehecka, número 34 do mundo. O italiano venceu os 11 primeiros games da partida, deu pouquíssimas chances ao rival e saiu de quadra rápido, em apenas 1h34min, com um triunfo por 6/0, 6/1 e 6/2.

O número 1 do mundo, atual campeão do US Open e do Australian Open, agora soma 17 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam. Ele não perde desde as quartas de final de Wimbledon do ano passado, quando foi batido por Daniil Medvedev em cinco sets.

Sinner terá pela frente nas oitavas em Paris o russo Andrey Rublev (#15), que avançou por WO e nem precisou entrar em quadra neste sábado. Seu oponente, o francês Arthur Fils (#14), desistiu do torneio por causa de dores nas costas.

11 games seguidos

Lehecka tentou de tudo nos dois primeiros sets. Tentou ganhar pontos do fundo de quadra, tentou curtinhas e tentou sacar e volear. Nada funcionava consistentemente, e Sinner não perdoava os mínimos deslizes do tcheco. Assim, o número 1 do mundo venceu os primeiros 11 games da partida. Lehecka só saiu do zero no 12º game do duelo, quando o italiano já vencia por 6/0 e 5/0.

Quando foi à rede e viu Sinner errar a devolução que resultou no seu primeiro game, Lehecka ergueu o braço, comemorou intensamente e ouviu a torcida francesa gritar seu nome. O italiano pouco se abalou. Foi para o saque, venceu quatro pontos seguidos e fechou a segunda parcial por 6/1.

O terceiro set foi mais do mesmo. Sinner abriu uma quebra de vantagem logo no começo, continuou impondo seus golpes mais potentes e precisos do fundo de de quadra e manteve a dianteira até fazer 6/2 em apenas 1h34min.