São Paulo visita Bahia para se afastar de vez da zona de rebaixamento do Brasileirão

O São Paulo se volta para o Campeonato Brasileiro depois de confirmar a liderança do Grupo D da Libertadores. Na competição nacional, o time precisa pontuar para não continuar próximo da zona de rebaixamento. O adversário da vez é Bahia, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Luis Zubeldía é, novamente, ausência. O técnico cumpre o segundo jogo da suspensão de duas partidas imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por reclamações desrespeitosas na estreia, contra o Atlético-MG.

O primeiro jogo foi cumprido na derrota para o Mirassol, em pleno MorumBis, na última rodada. O mau resultado veio depois da segunda vitória são-paulina no Brasileirão. Para voltar ao caminho vitorioso, o São Paulo não terá Alisson e André Silva, suspensos pela sequência de cartões amarelos.

Quem ganha a chance, então, será o garoto Ryan Francisco. "Uma oportunidade. Com certeza, estou preparado. Vou agarrar e dar o máximo que eu conseguir. É uma experiência muito boa. Vivendo um sonho. Jogar com grandes jogadores, Luciano, Lucas, Oscar...", citou sobre a experiência no time profissional.

Artilheiro do time campeão da Copinha 2025, Ryan soma 12 jogos pelo profissional e marcou duas vezes. Ele é otimista sobre o que a equipe pode fazer contra o Bahia e destaca a disputa contra um ídolo, já que o técnico adversário é Rogério Ceni.

"Vai ser um grande jogo. O Brasileiro em si, todo jogo é muito difícil. Enfrentar um time de um grande ídolo daqui, um dos maiores. Vamos para cima em busca dos três pontos", projetou.

O lateral-direito Cédric e o atacante Lucca também estão à disposição após cumprirem cronogramas de recuperação. Ambos participaram do treino de sexta-feira, antes da viagem da delegação são-paulina.

O português teve dores na panturrilha direita e ficou fora do duelo contra o Talleres. Já o garoto vinha de ausência maior, já que teve uma entorse no tornozelo direito contra o Grêmio.

Uma vitória pode colocar o São Paulo na metade de cima da tabela e até mesmo próximo do G-6. Já a derrota, somada a resultados paralelos, pode significar terminar a 11ª rodada na zona de rebaixamento.

O Bahia vem de uma eliminação na Libertadores, após ter sido derrotado pelo Internacional, no meio da semana. A equipe disputará a repescagem da Sul-Americana contra o América de Cali.

Rodrigo Nestor e Michel Araújo vão reencontrar o São Paulo, agora como adversários. Os dois têm ficado no banco na equipe de Rogério Ceni e assim devem permanecer na escalação deste sábado.

Ambos são peças de reposição em um meio de campo que prioriza a posse de bola e troca de passes rápidos, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly.

Além do time em busca de elevar o ânimo após a queda na Libertadores, o São Paulo terá um ambiente desfavorável para enfrentar. Conforme prévia divulgada na sexta-feira, 35 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO - Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Bobadilla e Luciano; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Cédric. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).