São Paulo terá Ryan Francisco titular e volta de Cédric contra o Bahia; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida deste sábado, contra o Bahia, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía conta com diversos desfalques.

Sem André Silva, suspenso, o comandante optou por Ryan Francisco no ataque. Outra novidade é Cédric Soares, de volta após lesão.

Assim, o Tricolor terá: Rafael; Cédric, Sabino, Arboleda e Enzo Diaz; Pablo Maia, Bobadilla, Wendell e Lucas Ferreira; Luciano e Ryan Francisco.

?? O Tricolor está escalado! ?? Bahia x São Paulo

?? Arena Fonte Nova

? Salvador (BA)

? 18h30

? Brasileirão ? Premiere

?? SPFC Play #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/AZ90ndezpO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 31, 2025

Os desfalques são: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Alisson e André Silva (suspensos).

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni montou o Bahia com: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Ademir.

A bola rola no gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília).