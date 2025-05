São Paulo perde para o Bahia com brilho de Willian José e vê Rogério Ceni quebrar tabu

O São Paulo voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro, ao perder por 2 a 1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada. A derrota marcou o primeiro triunfo de Rogério Ceni sobre o clube que o consagrou, agora como técnico do time baiano.

Com dois gols de Willian José, ex-atacante do próprio clube paulista, o Bahia se recuperou após a eliminação na Libertadores e subiu para a quinta posição. Já o time paulista permanece com 12 pontos e amplia o momento de instabilidade sob o comando de Luis Zubeldía. O técnico argentino, suspenso, não esteve à beira do campo - mas viu de longe sua equipe exibir limitações, ainda mais evidente pela quantidade de desfalques.

Rogério Ceni enfrentava o São Paulo pela 12ª vez como técnico, e a história até então era cruel: nove derrotas, dois empates e nenhuma vitória. Contra o time que defendeu por mais de duas décadas, levantou taças e virou lenda, o ex-camisa 01 buscava, enfim, superar o fantasma pessoal. E o fez com autoridade, mesmo que tenha sofrido até o apito final.

O primeiro tempo foi de domínio territorial do Bahia, mas de solidez defensiva são-paulina. Com Oscar, Lucas Moura e Calleri entre os desfalques, o time paulista se apoiava nos meninos da base, como Ryan Lucas, que teve a principal chance da etapa inicial. Aos 18, ele recebeu de Luciano, driblou a marcação e bateu com perigo. No mais, quem brilhou foi Rafael: o goleiro do São Paulo salvou em finalizações perigosas de Willian José e Ademir, garantindo o 0 a 0 no intervalo.

Na volta do vestiário, o cenário mudou. O Bahia voltou ainda mais intenso e achou o caminho do gol logo aos sete minutos. Em grande jogada de Erick Pulga pela esquerda, com direito a recuperação de bola, tabela com Jean Lucas e cruzamento na medida, Willian José apareceu como manda o manual do centroavante: testada firme no canto, sem chance para Rafael.

O time da casa não recuou após abrir o placar. Pelo contrário: pressionou em busca do segundo gol, e ele veio de forma incontestável. Kayky, que acabara de entrar, entortou a marcação de Enzo Díaz e Sabino, invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. Na cobrança, Willian José deslocou Rafael e fez o segundo.

O São Paulo, que até então era apenas reativo, teve de se lançar ao ataque. Encontrou seu respiro aos 39, quando Lucas Ferreira foi calçado por Jean Lucas dentro da área. O VAR entrou em ação, e o árbitro Anderson Daronco confirmou a penalidade. Luciano cobrou e diminuiu a vantagem. Restavam pouco mais de cinco minutos de jogo e um acréscimo generoso - o suficiente para um último abafa.

Mas o Bahia soube se fechar. Com a defesa postada, levou poucos sustos nos minutos finais e, assim, conseguiu confirmar mais uma grande vitória no Brasileirão, apagando a frustrante eliminação no meio de semana, na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 1 SÃO PAULO

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

SÃO PAULO - Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Wendell (Lucca); Bobadilla, Pablo Maia (Rodriguinho), Enzo Díaz e Lucas Ferreira (Henrique); Luciano e Ryan Francisco. Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Willian José, aos sete e aos 27, Luciano, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kayky (Bahia); Luciano e Rodriguinho (São Paulo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 1.512.747,00.

PÚBLICO - 41.041 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).