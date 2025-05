São Paulo parabeniza Beraldo por título da Liga dos Campeões com o PSG

Neste sábado, o São Paulo usou as suas redes sociais para parabenizar Lucas Beraldo. O zagueiro, revelado em Cotia, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Partis Saint-Germain, que venceu a Inter de Milão por 5 a 0, em Munique, na Alemanha.

O brasileiro de 21 anos não entrou em campo na final. Ele ficou apenas no banco de reservas. O garoto foi utilizado em quatro dos 17 jogos do clube francês no torneio. Ele foi titular em apenas um.

Orgulho #MadeInCotia ???? O Tricolor parabeniza o zagueiro Beraldo, campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, aos 21 anos de idade. Tem DNA vencedor! O atleta chegou ao São Paulo com apenas 16 anos, vindo do XV de Piracicaba. Com rápida evolução no CFA Laudo... pic.twitter.com/5vMuW3Yz0c ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 31, 2025

"O Tricolor parabeniza o zagueiro Beraldo, campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, aos 21 anos de idade. Tem DNA vencedor! O atleta chegou ao São Paulo com apenas 16 anos, vindo do XV de Piracicaba. Com rápida evolução no CFA Laudo Natel, em Cotia, conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub-17", escreveu o São Paulo.

"Já em 2021, integrou o elenco profissional na campanha vitoriosa do Paulistão e, em 2023, foi peça importante no título da Copa do Brasil, antes de se transferir para o PSG. Parabéns, Beraldo!", completou.

Além da Liga dos Campeões, Beraldo também foi campeão com o PSG do Campeonato Francês e da Copa da França nesta temporada.