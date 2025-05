São Paulo leva dois de Willian José e perde para o Bahia de Ceni pelo Brasileirão

O São Paulo perdeu para o Bahia por 2 a 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willian José, ex-jogador da equipe paulista, anotou os dois gols dos nordestinos, enquanto Luciano descontou.

Essa foi a primeira vez que o técnico Rogério Ceni venceu o São Paulo. Até então, eram nove derrotas e dois empates.

Com o resultado, o Tricolor Paulista amargou a segunda derrota seguida no Brasileirão e estacionou na 13ª colocação, com 12 pontos, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Tricolor Baiano pulou para o quinto lugar, com 18 pontos.

Por conta da data Fifa, o São Paulo só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).

O Bahia, por sua vez, foca na Copa do Nordeste. A equipe visita o Confiança-SE na quarta-feira, às 19 horas, pela quinta rodada do torneio. O próximo desafio pelo Brasileirão será no dia 12, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 19 horas.

O jogo

O Bahia tentou partir para cima no começo e até dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para levar perigo. Assim, quem acabou assustando pela primeira vez foram os paulistas. Com 18 minutos, Ryan Francisco recebeu bom passe no meio da defesa e finalizou pelo lado.

Os mandantes responderam logo na sequência. Luciano Juba cobrou falta e parou nas mãos de Rafael. O goleiro voltou a trabalhar aos 31, desta vez em tiro livre de Willian José.

No minuto seguinte, o Tricolor Baiano teve a melhor chance do primeiro tempo. Willian José recebeu cruzamento na pequena área e cabeceou firme para ótima defesa de Rafael. No rebote, Jean Lucas carimbou o pé da trave. Depois, a bola ainda sobrou para Erick Pulga, que tentou o chute colocado, por cima.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Bahia enfim transformou a sua superioridade em gol. Com sete minutos, Erick Pulga roubou a bola pela esquerda, tabelou na entrada da área e cruzou na medida para Willian José, que cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro.

O São Paulo tentou responder logo na sequência. Aos 11, Luciano arriscou em cobrança de falta e viu Marcos Felipe se esticar todo para defender.

Dez minutos depois, Erick Pulga teve uma oportunidade de ouro de ampliar para os anfitriões. Erick Pulga foi lançado sozinho, driblou Rafael e bateu para o gol vazio. O atacante, no entanto, errou o alvo.

Aos 25, então, Anderson Daronco marcou pênalti para o Bahia após Enzo Díaz derrubar Kayky na área. Na cobrança, Willian José deslocou Rafael e e fez 2 a 0 para os nordestinos.

O São Paulo descontou na mesma moeda. Aos 35, o árbitro foi chamado no VAR para rever uma falta de Jean Lucas em Lucas Ferreira na área e assinalou pênalti. Luciano encheu o pé e estufou a rede.

Nos minutos finais, os visitantes tentaram buscar o empate, mas nada foi suficiente para tirar o triunfo do Bahia na Fonte Nova.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, BA



Data: 31 de maio de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco



Assistentes: Tiago Augusto Diel e Jorge Eduardo Bernardi



VAR: Rafael Traci



Cartões amarelos: Kayky (Bahia); Luciano, Rodriguinho (São Paulo)

GOLS: Willian José, aos 7 e aos 27 do 2ºT (Bahia); Luciano, aos 39 do 2ºT (São Paulo)

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga, Willian José (Lucho Rodríguez) e Ademir (Kayky)



Técnico: Rogério Ceni

SÃO PAULO: Rafael; Cédric (Ferraresi), Sabino, Arboleda e Enzo Diaz; Pablo Maia (Rodriguinho), Bobadilla, Wendell (Lucca) e Lucas Ferreira (Henrique); Luciano e Ryan Francisco



Técnico: Maxi Cuberas