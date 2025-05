Santos x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O Peixe chega animado após vencer o Vitória por 1 a 0, fora de casa, na última rodada. A equipe tenta manter o embalo para, quem sabe, deixar a zona do rebaixamento.

O Alvinegro Praiano entrou na rodada na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro time fora do Z4.

O técnico Cleber Xavier pode contar com Neymar entre os titulares. O meia-atacante jogou 45 minutos no amistoso contra o RB Leipzig e afirmou estar se sentindo melhor depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa.

O volante Diego Pituca, por sua vez, está de volta após lesão. Outros reforços são o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral esquerdo Escobar. Ambos foram desfalques por suspensão na última rodada. O volante João Schmidt, que estava lesionado, também pode pintar como novidade.

Em contrapartida, o zagueiro Luan Peres terá que cumprir suspensão e não pode atuar. O lateral direito Aderlan (dores na coxa direita) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda) também são desfalques.

Pelo lado do Botafogo, o técnico Renato Paiva entende que o caminho alvinegro está em construção, mas sabe da importância do duelo deste domingo.

"O Botafogo vem crescendo, mas ainda muito longe do que estamos desejando. Mas sabemos que entramos nos jogos pensando em ganhar, uma vez que queremos sempre conviver com o favoritismo, uma vez que este grupo se acostumou a ganhar. O Brasileirão é importante e vamos tentar ganhar do Santos, mesmo sabendo que será um jogo complicado", disse o português.

Por conta do desgaste do duelo com a Universidad de Chile, Renato Paiva pode fazer algumas alterações. Mas não vai poupar ninguém em condições de ir a campo.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X BOTAFOGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 1º de junho, domingo



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda



Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas



VAR: Daniel Nobre Bins

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luisão (Basso) e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal (Neymar), Deivid Washington e Guilherme



Técnico: Cleber Xavier

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Savarino; Cuiabano, Igor Jesus e Artur



Técnico: Renato Paiva