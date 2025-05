Santos recebe proposta por Pituca e Tiquinho, e espera diretor para definir

O Santos recebeu propostas por Diego Pituca e Tiquinho Soares.

O que aconteceu

O Santos tem ofertas por Pituca e Tiquinho, mas aguarda pelo parecer do novo diretor. A ideia é contratar o novo chefe do futebol até a próxima semana.

O Peixe interrompeu as negociações. O diretor mais cotado para substituir Pedro Martins é Alexandre Mattos, do Cruzeiro.

Diego Pituca foi procurado por Atlético-MG, Bahia, Fortaleza e São Paulo. O Santos estuda uma troca de jogadores.

As negociações com Atlético e Bahia estiveram avançadas, porém, esfriaram nos últimos dias. O Santos vê mais opções de troca no Bahia do que no Galo.

Já Tiquinho é alvo de clubes da Arábia Saudita e China. Uma das propostas é de 1 milhão de dólares (R$ 5,73 milhões).

Atualmente na reserva, Pituca tem mais chance de ser negociado em relação a Tiquinho Soares. Tiquinho, inclusive, pode ser titular contra o Botafogo no domingo.