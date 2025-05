Santos informa saída do CEO Pedro Martins

Neste sábado, através de um comunicado oficial, o Santos informou a saída de Pedro Martins, que exercia a função de CEO do clube.

"O Santos FC comunica oficialmente a saída do CEO Pedro Martins, que desempenhou suas atividades até ontem. O profissional pediu demissão do cargo, solicitação acatada pelo Comitê de Gestão. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira", escreveu o clube.

O dirigente havia pedido demissão na última terça-feira. O profissional foi avisado na semana passada que não ficaria mais responsável pelo futebol. A ideia do presidente Marcelo Teixeira era realocá-lo para a parte administrativa. Pedro Martins, contudo, não gostou e decidiu pedir as contas.

Pedro Martins foi contratado pelo Santos no final de 2024. A sua primeira missão foi contratar um técnico para a equipe. A escolha foi Pedro Caixinha. Depois, o CEO foi responsável por montar o elenco para a temporada.

Em abril, após a demissão do comandante português, o dirigente deu fortes declarações. Ele considerou a saída de Caixinha um "passo atrás" e afirmou que o "saudosismo vai matar" o Alvinegro Praiano.

Pouco mais de um mês depois, portanto, Pedro Martins deixa o Santos. A equipe paulista atravessa um momento conturbado, com a queda ainda na terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time está em 18º, com oito pontos em dez rodadas. Agora, a diretoria do Peixe busca um novo CEO para a sequência da temporada.

O clube volta a campo neste domingo, quando encara o Botafogo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.