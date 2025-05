Santos assina primeiro contrato profissional com volante de 16 anos

O volante Mateus de Almeida Mendes da Silva assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos. O vínculo é válido por três anos.

"Desde criança, sonhava com esse momento. Assinar meu primeiro contrato profissional é a realização de um sonho, mas também o começo de uma nova responsabilidade. Sei que o caminho é longo, e estou pronto pra dar meu máximo aqui no Santos", comentou o jovem.

Em 2024, Mateus foi titular da equipe sub-15 do Peixe, que chegou às finais do Paulista e da Copa Brasileirinho.

O Menino da Vila também foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15, onde disputou a Copa 2 de Julho, atuando em cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Com o volante em campo, a seleção não sofreu nenhum gol, mas acabou eliminada nos pênaltis.

Atualmente, Mateus está com 16 anos, mas faz parte do grupo sub-17 do Santos.