Saiba como assistir o UFC Vegas 107, card com cinco atletas do Esquadrão Brasileiro

Neste sábado (31), o Ultimate promove mais um evento no 'Apex', em Las Vegas (EUA). Com cinco lutadores brasileiros no card, o UFC Vegas 107 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará bem representado em um evento do UFC. Pelo card principal, Bruno Lopes e Ketlen Vieira vão enfrentar Dustin Jacoby e Macy Chiasson, respectivamente. Já na parcela preliminar do show, outros três atletas tupiniquins entrarão em ação - dois deles para se enfrentarem, em um duelo 100% verde-amarelo.

Os pesos-moscas (57 kg) Jafel 'Pastor' Filho e Allan Nascimento, o 'Puro Osso', medirão forças no fechamento do card preliminar do show. Já a peso-palha (52 kg) Rayanne dos Santos vai abrir os trabalhos na luta inaugural do UFC Vegas 107, contra Alice Ardelean.

Luta principal

No 'main event' da noite, Erin Blanchfield e Maycee Barber vão duelar com o mesmo objetivo em mente: se aproximar ou, quem sabe, garantir um 'title shot' no peso-mosca feminino do UFC. Para isso, uma vitória convincente neste sábado pode impulsionar a campanha de qualquer uma das duas, que fazem parte do top 5 da categoria.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h30, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 22 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok