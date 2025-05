Ryan Francisco valoriza atletas experientes do São Paulo e revela sonho realizado

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia. Após as atividades, o atacante Ryan Francisco agradeceu por poder atuar com grandes jogadores e definiu a oportunidade como um sonho.

"Uma experiência muito boa, estou vivendo um sonho, sempre sonhei em estar jogando com grandes jogadores, Luciano, Lucas, Oscar. Agradecer a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de estar aqui", declarou ao SPFC Play.

O clube paulista enfrenta a equipe baiana neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, podendo ter no time titular muitos jovens revelados pelas categorias de base.

Ryan, inclusive, foi confirmado por Luis Zubeldía como titular após a vitória por 2 a 1 sobre o Talleres, pela Libertadores. Com uma extensa lista de desfalques nessa altura da temporada, o São Paulo pode abrir espaço para mais garotos mostrarem ao treinador que podem ser úteis ao longo do ano.

Para o duelo, Cuberas, que substitui o suspenso Zubeldía, não terá à disposição Alisson e André Silva, ambos suspensos, além de Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Marcos Antônio e Oscar se encontram no departamento médico. Desta forma, jovens atletas, dentre eles o próprio Ryan Francisco, devem ganhar oportunidades.

O Tricolor deve entrar em campo escalado com: Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e Ryan Francisco (Lucca).