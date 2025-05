Ryan Francisco ganha chance como titular do São Paulo; veja escalação

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está escalado para enfrentar o Bahia neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía, que cumpre suspensão hoje e será substituído por Maxi Cuberas, definiu o time com Ryan Francisco no comando de ataque.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Luciano; Enzo Díaz, Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

Habitual titular desde a lesão de Calleri, André Silva cumpre suspensão por três cartões amarelos. Alisson é outro que está suspenso no jogo de hoje.

Bobadilla será titular novamente após adiar o depoimento sobre a acusação de xenofobia. Ele deve se apresentar na delegacia somente no dia 11, após a data Fifa.

Cédric era dúvida durante a semana e só fez um treino, na última sexta. Mesmo assim, viajou e será titular.

O Bahia também está definido pelo técnico Rogério Ceni para o jogo: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José.