Rossi engata milagres quando precisa e flerta com idolatria no Flamengo

Num elenco recheado de estrelas e que, na maioria das vezes, tem o domínio e a posse de bolas nas partidas, Rossi viu sua qualidade levantar dúvidas quando chegou. De perfil pacato, preferiu trabalhar do que falar e prometer. Depois de quase dois anos, se vê diante do momento de maior reconhecimento da torcida do Flamengo, que já flerta com a idolatria para com o argentino.

'Melhor goleiro do Brasil'

"P... é o melhor goleiro do Brasil! Rossi!". Foi desta maneira que os mais de 66 mil rubro-negros cantaram o nome do goleiro, no Maracanã, durante a escalação da partida contra o Deportivo Táchira (VEN), na última quarta-feira, pela Libertadores, dando um termômetro de como anda o nível de admiração da torcida com seu arqueiro.

O reconhecimento não é para menos. Rossi tem sido um dos principais destaques do Flamengo na temporada com defesas milagrosas, pênaltis defendidos e um estilo frio e seguro, longe de ser espalhafatoso.

Diante dos venezuelanos, salvou o time nos acréscimos, algo que custaria a classificação do Fla. Já no intervalo, ciente de sua relevância com a torcida, abriu os braços e reclamou em direção à arquibancada por causa das vaias ao fim do primeiro tempo.

Eu acho que é um pouco desnecessário porque o que a gente queria era classificar e classificamos. É para comemorar. Agora vem a fase das oitavas, a gente está vivo no Brasileirão, a gente passou na Copa do Brasil... Estamos muito felizes por isso. Nesse sentido, acho que é desnecessário. Sei que todo mundo quer definir em casa, mas ano passado ganhamos a Copa do Brasil decidindo fora. O mais importante é sempre contar com o apoio do torcedor.

Pegou quatro pênaltis de dez pelo Fla

No último domingo, Rossi já havia sido herói novamente. Ele defendeu um pênalti cobrado por Piquerez e ajudou a equipe na importantíssima vitória por 2 a 0 em pleno Allianz Parque.

Aquele foi o quarto pênalti defendido por Rossi em dez desde que chegou ao Fla. Um bateu na trave e outros cinco entraram. A sequência de quatro defesas aconteceu nos últimos cinco batidos contra ele.

Teve carro alvejado por tiros

No início deste mês, Rossi levou um grande susto. No dia 8, após o empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, pela Libertadores, ele desembarcou no Rio de Janeiro e, em seu veículo, pegou a via expressa Linha Amarela rumo à sua casa, no bairro da Barra da Tijuca.

O goleiro foi surpreendido por uma ação de bandidos, que tentaram assaltá-lo. O arqueiro acelerou seu carro e foi alvejado por quatro tiros. Porém, o automóvel era blindado, algo que salvou sua vida.

Posteriormente, a Polícia Civil foi até o CT Ninho do Urubu colher seu depoimento. Apesar do trauma, Rossi rechaçou qualquer possibilidade de deixar o Flamengo, com quem tem contrato até dezembro de 2027.

São coisas que podem acontecer, mas, quando passa perto, fica mais difícil pensar muitas coisas. Não estou no meu país, estou jogando no estrangeiro. Mas, neste sentido, em momento algum eu e minha família falamos de sair. Ainda estamos assimilando, mas são coisas que podem acontecer aqui ou na Argentina. Graças a Deus tenho a possibilidade de ter um carro blindado e foi isso que salvou a minha vida. Acontece.

Bateu o pé para jogar no Fla e atingiu recorde histórico

Rossi tomou uma atitude corajosa para se transferir ao Flamengo. Ainda no Boca Juniors, ele assinou um pré-contrato com o Rubro-Negro mesmo diante da insatisfação dos dirigentes argentinos. Em seguida, foi emprestado ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, até encerrar seu contrato com o clube da Bombonera. Por lá, ficou na reserva e aguentou calado, esperando o momento de vir ao Rio de Janeiro.

Mesmo com apenas dois anos, Rossi já entrou para a história do Flamengo. Em 2024, ele se tornou o goleiro a ficar mais tempo sem ser vazado na história do clube (mais de 960 minutos).

Antigo vice de futebol do Fla, Marcos Braz chegou a externar esta situação no vestiário, perante todo o elenco, na ocasião.