Rogério Ceni elogia qualidade do elenco após vitória do Bahia

O Bahia venceu o São Paulo por 2 a 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a primeira vez que o técnico Rogério Ceni venceu a equipe paulista. Até então, eram nove derrotas e dois empates. Após o jogo, o comandante tricolor elogiou seu elenco.

"É um elenco que dá mais opções do que o ano passado. Principalmente quando estão todos à disposição, você tem que fazer escolhas. Sempre vai ter alguém que vai sentir, e é normal dentro do futebol. Acho que isso é devido à melhor qualidade de elenco que nós temos esse ano do que no ano passado. Agora, quando machuca dois, três, quatro jogadores, aí falta", analisou.

"Se você vai ao mercado e contrata mais quatro, cinco, você tem 32, 33, aí é muita gente descontente. De repente, uma ou duas posições pontuais, mas o elenco que nós temos na sua totalidade, já fornece algumas opções. Falta, como falei, ter um número maior de gols. Então, um ajuste ou outro, de repente, mas, na grande maioria, esse é o elenco até o final do ano", continuou.

?? GANHAMOS! Esquadrão vence São Paulo por 2 a 1 com dois gols de Willian José e sobe para 5º lugar do Brasileirão. #BBMP pic.twitter.com/5hpoXn9mKO ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 31, 2025

O Bahia volta a focar na Copa do Nordeste. A equipe visita o Confiança-SE na quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio. O próximo desafio pelo Brasileirão será no dia 12, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 19h.

"Contra o Confiança, nós não vamos utilizar os jogadores que vêm jogando mais constantemente. Nós vamos ter alguns atletas mais jovens, junto com jogadores sub-20, que vão para esse jogo. Estamos há 133 dias trabalhando, com 41 jogos feitos. Os jogadores nunca tiveram mais do que um dia, muitas vezes trabalharam 14 dias sem ter uma folga. Sei que nós somos privilegiados de trabalhar com o futebol, mas eles precisam de um descanso", declarou.