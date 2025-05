Renato Gaúcho esconde escalação do Fluminense para duelo contra o Internacional

O Fluminense só vai ter a sua escalação revelada minutos antes do duelo com o Internacional, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pelo técnico Renato Gaúcho.

O treinador tricolor entende que precisa de tempo para avaliar as condições físicas do elenco, que fez um trabalho regenerativo na sexta-feira, um dia depois de vencer o Once Caldas por 2 a 0 no Maracanã e garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Segundo a comissão técnica, o desgaste físico do elenco tem sido muito alto. Assim, Renato Gaúcho teme que a exposição de alguns duelos neste jogo comprometa o plantel que vai disputar o Super Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos. O medo é de perder um atleta lesionado.

Alguns jogadores apresentam quadro de desgaste físico, como o lateral direito Samuel Xavier, poupado contra o Once Caldas. Além disso, existem vários outras peças importantes no departamento médico, como os atacantes Germán Cano e Agustín Canobbio.

O Fluminense ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras.