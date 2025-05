Remo anuncia Marcos Braz, ex-Flamengo, como diretor executivo

Marcos Braz foi anunciado pelo Remo neste sábado como o novo diretor executivo do clube. Ele é ex-vice-presidente do Flamengo e vencedor de 13 títulos durante sua passagem pelo Rubro-Negro.

Marcos Braz é o novo executivo de futebol do Clube do Remo. Com ampla experiência no cenário nacional, ele chega para somar na construção do nosso projeto dentro e fora de campo.



Seja bem-vindo ao Rei da Amazônia! 🦁

"O Clube do Remo definiu o nome para ocupar o cargo de executivo de futebol. Trata-se de Marcos Braz, de 54 anos. Marcos Braz é ex-vice presidente de futebol do Flamengo. No cargo no time carioca teve grandes conquistas e traz no seu currículo experiência no cenário nacional, chegando para somar na construção do nosso projeto dentro e fora de campo", publicou o clube.

Em duas passagens pela vice-presidência do Flamengo, Braz levantou duas Libertadores (2019 e 2022), três títulos do Brasileirão (2009, 2019 e 2020), quatro Campeonatos Cariocas (2009, 2020, 2021 e 2024), uma Copa do Brasil (2022), além da Recopa Sul-Americana (2020) e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021).

Chegada ao Remo

O novo executivo esteve em Belém no início do ano para visitar o Estádio Evandro Almeida, o Baenão, e representou o Remo no sorteio da Copa do Brasil de 2025.

Braz chega a Maceió para acompanhar a delegação do clube e assistirá à partida deste domingo, contra o CRB, às 18h (de Brasília), no Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo é o terceiro colocado, com 17 pontos.