Red Bull Bragantino bate o Vasco fora de casa e dorme na liderança do Brasileirão

Caiu a invencibilidade do Vasco em São Januário. O Red Bull Bragantino visitou o cruzmaltino na noite deste sábado, venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro no começo de 11ª rodada.

Guilherme Lopes e Isidro Pitta fizeram os gols que levaram o Massa Bruta aos 23 pontos, um a mais que o Palmeiras, que visita o Cruzeiro neste domingo. Já o Vasco estaciona nos 10 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento dependendo do andamento da rodada.



Vitória GIGANTE na Colina, #MassaBruta! Guilherme e Pitta marcam para o Red Bull Bragantino, que derrota o Vasco por 2 a 0 em São Januário e vai dormir na liderança do @Brasileirao com 23 pontos. pic.twitter.com/VLBOxmyZhM ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 1, 2025

Primeiro Tempo

As duas equipes ainda estavam tentando entender o jogo e o Bragantino abriu o marcador com 1 minuto e 32 segundos. Jhon Jhon cobrou escanteio, Isidro Pitta desviou e Guilherme Lopes escorou para o fundo da rede. É o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até aqui.

Mesmo com o gol o Bragantino seguia marcando forte e dificultando o jogo do Vasco. Tanto que quase ampliou aos 10 minutos, quando Jhon Jhon chutou de fora da área, assustando o goleiro Léo Jardim.

No minuto seguinte, após cruzamento de Paulo Henrique, o PH, a bola bateu em Rayan e sobrou limpa para o goleiro Cleiton. O arqueiro do time paulista, por sinal, evitou o gol de empate aos 16, quando Rayan recebeu na área e chutou com violência.

O Vasco ainda tentava se equilibrar quando o Bragantino chegou ao segundo gol aos 33 minutos. Vinicinho recebeu pela direita e cruzou, Isidro Pitta dominou no peito dentro da área e fuzilou o goleiro vascaíno.

O Vasco só levava perigo nas Jogadas de bola parada, como aos 38 minutos, quando Coutinho cobrou falta da intermediária e João Victor completou, mas a bola parou na trave esquerda do Bragantino. Sumido no jogo, Veggeti ainda teve duas chances antes do intervalo, mas parou na defesa do Massa Bruta.

Segundo Tempo

Na volta do intervalo o Vasco passou a adiantar ainda mais a marcação e não deixar o Bragantino sair de seu campo. Assim passou a acumular algumas chances, todas em jogadas aéreas, explorando Vegetti. O argentino foi infeliz em algumas finalizações, como aos quatro minutos, quando recebeu cruzamento de PH e cabeceou para Cleiton defender. Já aos 11, o artilheiro escorou para fora cruzamento de Rayan.

Aos 20 minutos, o técnico Fernando Seabra fechou o time do Bragantino, tirando o atacante Vinicinho e promovendo a entrada de Palacios, o que deixou o time paulista com três zagueiros. Além disso montou uma trinca de volantes com Gabriel, Fabinho e Matheus Fernandes. Logo o Massa Bruta passou a dominar as ações com um eficiente toque de bola, irritando os torcedores vascaínos.

Rendido, o Vasco assustava apenas em jogadas aéreas, como aos 40 minutos, quando Adson cruzou e Alex Teixeira cabeceou para grande defesa de Cleiton. O Bragantino então administrou ainda mais a vitória até o apito final.

As duas equipes só voltam a campo depois da pausa do Campeonato Brasileiro para as rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ambos jogam dia 12. O Bragantino recebe o Bahia, às 19h(de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Já o Vasco visita o São Paulo, às 21h30(de Brasília), no Morumbis, na capital paulista.

FICHA TÉCNICA



VASCO 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 31 de maio de 2025 (Sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



Público: 14.945 presentes



Cartões amarelos: Paulo Henrique (Vasco) e Cleiton e Palacios (Bragantino)

GOLS:



RED BULL BRAGANTINO Guilherme Lopes a 1 e Isidro Pitta aos 33 minuto do 1º Tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Adson) e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Rayan, Nuno Moreira (Loide Augusto) e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

RED BULL BRAGANTINO Cleiton, Hurtado, Guilherme Lopes (Nathan Mendes), Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Matheus Fernandes), Isidro Pitta (Thiago Borbas) e Vinicinho (Palacios)



Técnico: Fernando Seabra