Raniele pede foco ao Corinthians por recuperação: 'Temos que dar uma resposta para a torcida'

O Corinthians encerrou na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o confronto contra o Vitória, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.

O elenco iniciou o dia com a exibição de um vídeo com instruções táticas, seguido por atividades de força na academia e aquecimento no campo. Na sequência, o técnico Dorival Júnior comandou um treino tático com foco em posicionamento e jogadas de bola parada, tanto defensivas quanto ofensivas.

O time alvinegro ocupa a oitava posição do campeonato, com 14 pontos, e ainda sonha em fechar a rodada no G-6, dependendo de tropeços de Bahia e Ceará. Já o Vitória, adversário deste domingo, abre a zona de rebaixamento, com nove.

Com presença garantida entre os titulares, o volante Raniele destacou a importância da partida para consolidar uma virada de chave na temporada e cobrou atitude do elenco, especialmente após a atuação abaixo contra o Grêmio, no meio de semana.

"Temos que fazer uma sequência boa agora antes da parada. Mesmo que seja outra competição, temos que dar uma resposta para a torcida", afirmou o camisa 14, em referência à pausa no calendário para o Mundial de Clubes da FIFA. "Querendo ou não, o último resultado não era o esperado. Fomos abaixo."

Ciente da pressão por desempenho, Raniele projetou o confronto como um ponto de virada. "A ideia do jogo é realmente essa: atingir uma boa pontuação antes da parada do Mundial e dar uma resposta para a torcida."

Nos dois encontros mais recentes com o Vitória, o Corinthians levou a melhor. Em 2024, venceu por 3 a 2 no primeiro turno, na Neo Química Arena, e por 2 a 1 no returno, em Salvador.