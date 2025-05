Quem é Désiré Doué? Veja a história do atacante que brilhou na final da Champions

O Paris Saint-Germain conquistou sua primeira Liga dos Campeões neste sábado, após golear a Inter de Milão por 5 a 0. Autor de dois gols e de uma assistência, o ponta-direito francês Désiré Doué, de 19 anos, foi o destaque da final.

Revelado pelo Rennes-FRA em 2022, com apenas 17 anos, Doué foi um dos jogadores mais promissores do Campeonato Francês nas últimas temporadas. Em suas duas temporadas pela equipe, o atacante disputou 76 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências. Além disso, ele também fez parte da Seleção Francesa, que terminou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2024.

Em junho de 2024, no início da temporada de 2024/2025, Doué foi comprado pelo PSG por 50 milhões de euros (cerca de R$ 301 milhões na época). Parte do novo projeto de contratações da equipe parisiense, marcado por contratações jovens e menos estreladas, o atacante teve impacto imediato.

Desde a sua chegada ao PSG, Doué foi titular, formando trio de ataque com Dembélé e Kvaratskhelia. Nesta temporada, foram 54 jogos, 15 gols e 16 assistências. E ele foi peça fundamental para a tríplice coroa, com os títulos da Liga dos Campeões, Campeonato Francês e Copa da França.

Doué iguala recordes

Antes de Doué, apenas oito jogadores na história da Liga dos Campeões marcaram dois gols ou mais em uma decisão. O atacante francês é o jogador mais novo a atingir essa marca.

Confira o ranking de gols marcados em uma final de Liga dos Campeões: