Quais são os próximos torneios que João Fonseca vai disputar após eliminação em Roland Garros?

O fenômeno brasileiro João Fonseca, de 18 anos, está eliminado de Roland Garros. O jovem sucumbiu diante do britânico Jack Draper, número cinco do mundo, na terceira rodada do Grand Slam francês. Atual 65º do ranking, o carioca foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em 1h46 de partida.

Agora, João Fonseca inicia a preparação para o próximo Grand Slam da temporada, em Wimbledon, que começa no dia 30 de junho, em Londres. O torneio é disputado na grama, superfície que exige uma adaptação específica ao atleta, que já venceu no saibro e na quadra rápida.

Antes disso, a tendência é que João dispute dois torneios no período: o ATP 500 de Halle, na Alemanha, que começa em 16 de junho, e o ATP 250 de Eastbourne, no Reino Unido, com início programado para o dia 23.

Apesar da derrota em Roland Garros, João deixa o torneio em alta. Antes de encarar Draper, o brasileiro tece duas vitórias por 3 sets a 0, diante de Hubert Hurkacz e Pierre-Hugues Herbert, na primeira e segunda rodadas, respectivamente. Contra Hurkacz, o jovem venceu com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, contra de Herbert, fechou em 7/6, 7/6 e 6/4.

Ainda em Roland Garros, João Fonseca superou a marca de precocidade de Rafael Nadal. O brasileiro avançou ao terceiro jogo no saibro francês sem ceder sets e se tornou o mais jovem desde 2000 a chegar a esta fase 'zerado'.

Com o bom desempenho na França, está projetado um salto de João no ranking da ATP. Atualmente na 65ª posição, ele deve subir para o número 54, alcançando assim sua melhor colocação no ranking mundial. Antes, ele havia chegado à 59ª posição, em março deste ano.