PSG x Inter: onde assistir à final da Liga dos Campeões

PSG e Inter de Milão entram em campo neste sábado (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela final da Liga dos Campeões da Europa.

A partida será transmitida pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O PSG vai em busca de sua primeira taça da Champions. A equipe francesa foi finalista na temporada 19/20, mas, mesmo com Neymar e Mbappé em campo, foi superada pelo Bayern por 1 a 0.

Do outro lado, a Inter de Milão busca o tetracampeonato da competição. A equipe italiana, contudo, não conquista o troféu desde a temporada 2009/10. A Inter também foi finalista em 22/23, mas foi superada pelo Manchester City.

Para chegar à final, o PSG passou superou o Arsenal na semifinal, com 3 a 1 no agregado. Já a Inter venceu o Barcelona em um confronto muito equilibrado que terminou com o placar de 7 a 6 no agregado.

PSG x Inter -- Liga dos Campeões